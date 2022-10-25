Кремль ответил на просьбу Макрона к Папе Римскому поговорить с Путиным

Кремль готов к переговорам между Президентом РФ Владимиром Путиным и Папой Римским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.​​​​​​ Он также посоветовал позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров», – сказал представитель Кремля.

Ранее Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что во время встречи с Папой Римским попросил его позвонить Путину и Патриарху всея Руси Кириллу.

Песков отметил, что если это предложение действительно направлено на поиск каких-то решений и развязок в текущем конфликте на Украине, то его стоит оценивать положительно. Однако, он напомнил, что в заявлении Макрона ничего не сказано о том, чтобы позвонить Зеленскому и обсудить с ним изменения в украинском законодательстве, которые теперь запрещают любые переговоры с Россией.