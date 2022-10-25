Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину, патриарху Кириллу и Байдену

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить лидерам России и Соединенных Штатов — Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Point.

Встреча Папы Римского и Президента Франции состоялась накануне в Ватикане. Они говорили друг с другом 55 минут.

«Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и патриарху Московскому [и всея Руси] Кириллу, а также Джо Байдену», — рассказал позднее журналистам в самолете на обратном пути во Францию политик.

Соответственно, Макрон выразил надежду, что помощь понтифика будет «содействовать приближению мира на Украине».

В воскресенье, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме, Президент Франции заявил, что верит в урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева. Он также заметил, что Русская православная церковь, ведомая манипуляциями государства, оправдывает действия РФ, и призвал ее противостоять давлению руководства страны.