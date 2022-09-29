Мавзолей Ленина на два дня закроют для посетителей из-за «государственных мероприятий»

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей на два дня, пишут СМИ со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

«29 и 30 сентября 2022 года в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», – сообщили в ФСО.

Ранее российские СМИ сообщили, что 30 сентября планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. В частности, об этом писал РБК со ссылкой на собственные источники. Посетит ли это мероприятие Президент России Владимир Путин, Кремль не раскрыл.