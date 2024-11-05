Песков: Украина пытается вовлечь Южную Корею в конфликт

Киевский режим предпринимает меры, чтобы вовлечь Южную Корею в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул могут принять меры, включая поддержку Украины, исходя из укрепления военного сотрудничества между Россией и КНДР.

«Киевский режим, конечно же, пытается сделать все, чтобы вовлечь туда Сеул (в конфликт на Украине, – прим. Т-и). Это мы наблюдаем», – отметил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ оказывать помощь Вооруженным силам РФ на Украине. Также Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о присутствии военных из КНДР в России.