Песков: У Путина с Макроном достаточно содержательные отношения для долгих переговоров

Отношения Президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона содержательные и конструктивные, что позволяет им уделять переговорам довольно продолжительное время, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя затянувшуюся встречу лидеров двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков также отметил, что Кремль был готов к продолжительному разговору, добавив, что ситуация, сложившаяся на сегодняшний день на Украине, требует подробных обсуждений.

«Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров», – сказал он.

Представитель Кремля также рассказал, что Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, как полететь в Киев.

Напомним, вчерашние переговоры президентов России и Франции продлились более пяти часов.

Обострение ситуации вокруг Украины стало основной темой переговоров лидеров двух стран. В начале встречи Макрон заявил, что диалог с Россией остается единственной возможностью добиться обеспечения безопасности и стабильности в Европе.