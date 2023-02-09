news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
9 февраля 2023  13:05

Песков: США воспринимают Россию как противника

news_top_970_100

США продолжают воспринимать Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, тем самым американские власти провоцируют дальнейшую эскалацию и накаляют ситуацию. 

«США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны <…> и отказываются изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ, они наоборот провоцируют дальнейшую эскалацию», – цитирует его РИА Новости. 

Таким образом представитель Кремля прокомментировал выступление Президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Накануне американский лидер в своей речи назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для всего мира.

Ранее Байден также объявил о решении направить украинской стороне 31 танк Abrams. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы, запасные части, предусмотрено обучение украинских экипажей.

Специальная военная операция на Украине проводится с зимы прошлого года. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.
#Дмитрий Песков #спецоперация на Украине #политика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное