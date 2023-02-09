Песков: США воспринимают Россию как противника

США продолжают воспринимать Россию как противника и расширяют свою вовлеченность в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, тем самым американские власти провоцируют дальнейшую эскалацию и накаляют ситуацию.

«США сохраняют свой враждебный настрой в отношении нашей страны <…> и отказываются изъявлять готовность признавать законные озабоченности РФ, они наоборот провоцируют дальнейшую эскалацию», – цитирует его РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал выступление Президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Накануне американский лидер в своей речи назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для всего мира.

Ранее Байден также объявил о решении направить украинской стороне 31 танк Abrams. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы, запасные части, предусмотрено обучение украинских экипажей.

Специальная военная операция на Украине проводится с зимы прошлого года. О ее начале 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.