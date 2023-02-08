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Политика
8 февраля 2023  06:17

Байден назвал боевые действия на Украине «испытанием на века» для США и всего мира

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Широкомасштабные боевые действия на Украине стали «испытанием на века» для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу США.

Выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса, Байден заметил, что случившиеся на Украине представляет собой «испытание на века — испытание для Америки и испытание для всего мира».

При этом, по мнению Президента США, политические силы его страны едины в поддержке Украины и противодействии российским усилиям. 

Байден также обратился к присутствующей на оглашении послания в качестве почетной гостьи послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой. «<…> мы всегда с вами, весь мир с вами, и мы будем с вами столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.
#Джо Байден #спецоперация на Украине #украина и сша
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