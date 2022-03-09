Песков: США ведут экономическую войну с Россией

Соединенные Штаты ведут экономическую войну с Россией. Об этом пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков сказал, прокомментировав утверждение госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что развязка украинского кризиса, по мнению Вашингтона, является «стратегическим поражением Путина».

«США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну, — сказал представитель Кремля. — Да, де-факто так и есть».

Песков не стал конкретизировать, в каких областях Москва может ввести ответные санкции, передает ТАСС.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.

8 марта Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что их страна вводит запрет на весь импорт российских нефти и газа. При этом агентство Reuters сообщило, что запрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана.