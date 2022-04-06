Песков: США обязаны предоставить исчерпывающую информацию о биолабораториях на Украине

США должны представить подробнейшую информацию о биолабораториях на территории Украины. Таким мнением поделился с ТАСС пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что после обнародования информации по этим объектам Россия практически ежедневно поднимает данный вопрос.

«Мы говорим об этом чаще, практически каждый день. Эта программа [по биолабораториям], которую разрабатывают Соединенные Штаты, хорошо известна. Она непрозрачна», — указал Песков, добавив, что этот американский проект вызывает множество вопросов и у других государств.

На вопрос о том, может ли один из объектов находиться на предприятии «Азовсталь» на Украине, пресс-секретарь ответил, что не располагает такой информацией. Однако, по его словам, скоро об этом станет известно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Позже Минобороны РФ выяснило, что американские власти вложили более 200 миллионов долларов в украинские лаборатории, где велась работа над военно-биологическими проектами.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно расположены биологические лаборатории и Соединенные Штаты стараются не допустить попадания в Россию материалов, которые накопились на объектах во время исследований.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, согласно Конвенции о запрете на разработку, производство и накопление запасов биологического и токсинного оружия, российская сторона требует изучить этот вопрос.