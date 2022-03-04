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Ру Тат
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Официальная хроника
4 марта 2022  15:46

Песков сообщил о перспективах разговоров Путина с Байденом и Зеленским

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В настоящее время разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)», — цитирует представителя московского Кремля РИА Новости.
Песков также ответил на вопросы журналистов о возможном разговоре Путина и Зеленского. Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

«Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций», — сказал Песков и уточнил, что позиция России доведена до украинской стороны.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 3 марта в Беловежской пуще, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #Джо Байден #Владимир Зеленский
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