Песков сообщил о перспективах разговоров Путина с Байденом и Зеленским

В настоящее время разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, такого разговора сейчас нет (не планируется)», — цитирует представителя московского Кремля РИА Новости.

Песков также ответил на вопросы журналистов о возможном разговоре Путина и Зеленского. Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран.

«Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций», — сказал Песков и уточнил, что позиция России доведена до украинской стороны.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 3 марта в Беловежской пуще, о чем сообщал «Татар-информ».