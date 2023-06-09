В Кремле рассказали о ситуации в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС и наводнения принимаются все необходимые меры по эвакуации жителей, в этой работе задействованы все ресурсы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле.

«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. Вы знаете, что Президент Путин держит эту ситуацию под контролем, он получает по линии МЧС, по линии наших военных постоянные доклады. По поручению Президента, МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Также самоотверженно работают и местные власти, которые тоже находятся в контакте с Президентом», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Он напомнил, что вся работа идет под «непрекращающимися варварскими обстрелами ВСУ». По его данным, в ходе этих атак погибли мирные жители, в том числе – беременная женщина.

В ночь на 6 июня после обстрела станции со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к затоплению. И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей, проживающих соответственно на левом и правом берегах Днепра. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей.