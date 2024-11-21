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Песков: СМИ из недружественных стран допустят на итоговую пресс-конференцию Путина
Средства массовой информации из недружественных стран будут допущены на совмещенную с «Прямой линией» большую пресс-конференцию Президента РФ Владимира Путина в декабре. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Будут [СМИ из недружественных стран]», — подтвердил пресс-секретарь главы государства. И добавил: «Мы их приглашаем. Они работают».
Относительно времени проведения пресс-конференции Путина, совмещенной с «Прямой линией», Песков сказал, что она традиционно состоится в один из четвергов декабря, и пообещал назвать точную дату позднее.
В прошлом, 2023 году большая пресс-конференция и «Прямая линия» Президента России также были совмещены, они прошли 14 декабря. В 2022 году ни то, ни другое мероприятие не проводилось. Совмещенный формат использовался и в 2020 году — из-за пандемии коронавируса Covid-19.
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