Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина пройдут в декабре

Фото: пресс-служба Кремля

Прямая линия и итоговая большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии», – рассказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, в прошлом году прямая линия и итоговая пресс-конференция прошли 14 декабря.

Во время прямой линии глава государства отвечает на вопросы граждан, а также выслушивает пожелания и просьбы россиян. В ходе пресс-конференции российский лидер озвучивает основные экономические и социальные показатели, а затем отвечает на вопросы представителей средств массовой информации.