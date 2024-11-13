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Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина пройдут в декабре
Прямая линия и итоговая большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии», – рассказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, в прошлом году прямая линия и итоговая пресс-конференция прошли 14 декабря.
Во время прямой линии глава государства отвечает на вопросы граждан, а также выслушивает пожелания и просьбы россиян. В ходе пресс-конференции российский лидер озвучивает основные экономические и социальные показатели, а затем отвечает на вопросы представителей средств массовой информации.
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