Песков: Слова Зеленского на G20 противоречат заявлениям об открытости к переговорам

Заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Минска-3» не будет, вновь подтвердили нежелание Киева вести переговоры. К таким выводам пришел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно подтверждает», — заявил он РИА Новости.

Ранее украинский лидер направил видеообращение к участникам саммита G20, в котором призвал «не требовать от Киева пойти на сделку с совестью». Отметим, что до этого Зеленский заявлял, что будто бы никогда не закрывал дверь для переговоров с Россией.