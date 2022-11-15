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Политика
15 ноября 2022  10:34

Песков: Слова Зеленского на G20 противоречат заявлениям об открытости к переговорам

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Заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Минска-3» не будет, вновь подтвердили нежелание Киева вести переговоры. К таким выводам пришел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно подтверждает», — заявил он РИА Новости.

Ранее украинский лидер направил видеообращение к участникам саммита G20, в котором призвал «не требовать от Киева пойти на сделку с совестью». Отметим, что до этого Зеленский заявлял, что будто бы никогда не закрывал дверь для переговоров с Россией.

#Дмитрий Песков #Владимир Зеленский
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