Зеленский заявил, что никогда не закрывал дверь для переговоров с Россией

Киев не отказывался от переговоров с Москвой, заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Однако он подчеркнул, что вести их готов только «с другой Россией».

«Я не закрывал дверь [для переговоров]. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», – сказал он в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Украина точно «не исключает мирных переговоров» с российскими властями. В то же время российская сторона должна будет «вернуть все: землю, права, свободу и деньги». «И пока я не слышал подобных заявлений от Российской Федерации — ни от [Президента России Владимира] Путина, ни от кого бы то ни было», — сказал глава государства.

Он также добавил, что армия Украины уже сейчас находится «как минимум» на уровне стран НАТО «по уровню подготовки, по устойчивости системы обороны», и поэтому Украина должна быть «в том же кругу безопасности».

В западных СМИ в последние дни все чаще пишут о том, что США и их союзники подталкивают Украину к переговорам с Россией. Зеленский в ответ на это назвал условия для их проведения, в частности – «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

При этом еще в начале октября он подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. В Кремле при этом неоднократно подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу.

Напомним, после начала военной спецоперации российская и украинская делегации провели несколько раундов очных и дистанционных переговоров, однако затем Киев из них вышел на этапе согласования итогового документа по указу Зеленского.