Заявления украинского экс-президента Петра Порошенко, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-лидера Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях подтверждают, что Президент России Владимир Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд, они подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Франции и для Германии, минские соглашения были ничем иным как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», – заявил представитель Кремля.

В конце прошлого года в интервью немецкому изданию Zeit Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время» на наращивание военного потенциала. Позднее Олланд подтвердил эту позицию в интервью украинскому изданию Kyiv Independent. В документальном фильме «Путин против Запада» телеканала BBC Порошенко также заявил, что минские соглашения позволили провести реформу ВСУ и сформировать международную коалицию против России.