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Песков сказал, читал ли Путин материал Юлии Навальной в газете Washington Post
«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы… Нет мы не читаем такие материалы». Именно такими словами пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал вдовы Алексея Навального Юлии в газете The Washington Post.
Напомним, в вышеупомянутом зарубежном издании недавно вышла колонка Навальной. В своем материале автор призывала не признавать итоги выборов Президента России, пишет РИА «Новости».
Позже журналисты спросили Пескова, читал ли данную публикацию Президент РФ Владимир Путин, и вообще, ознакомились ли с ней в Кремле. Пресс-секретарь ответил отрицательно, подчеркнув, что уважаемые издания могут опубликовать низкие по качеству материалы.
Ранее в Кремле прокомментировали отмену передачи активов Danone Росимуществу.
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