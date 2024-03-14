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Политика 14 марта 2024 12:53

В Кремле прокомментировали отмену передачи активов Danone Росимуществу

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Отмена передачи российских активов Danone Росимуществу — это отдельный случай, вызванный целесообразностью. Он не задает тенденцию для остальных подобных ситуаций, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил передачу активов компании во временное управление Росимущества.

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация, — отметил на это Песков. — Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем».

По его словам, это взвешенное решение, принятое после анализа конкретной ситуации и условий.

#Дмитрий Песков #росимущество
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