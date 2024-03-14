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«На этой неделе»: Байден забыл, когда стал президентом США
Выступление президента США Джо Байдена закончилось очередным конфузом. Выступая на публике в Милуоки, американский лидер забыл, сколько времени он занимает должность руководителя Штатов. Видео с оговоркой опубликовало РИА «Новости».
«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал дословно Байден.
Напомним, выборы президента США проходят в ноябре. После выборов кандидат, одержавший победу, вступает в должность после инаугурации – в январе. То есть ни с той, ни с другой даты еще не прошло четыре года.
Ранее Байден перепутал двух президентов, сказав, что Си Цзиньпин возглавит Россию.
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