«На этой неделе»: Байден забыл, когда стал президентом США

Выступление президента США Джо Байдена закончилось очередным конфузом. Выступая на публике в Милуоки, американский лидер забыл, сколько времени он занимает должность руководителя Штатов. Видео с оговоркой опубликовало РИА «Новости».

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — сказал дословно Байден.

Напомним, выборы президента США проходят в ноябре. После выборов кандидат, одержавший победу, вступает в должность после инаугурации – в январе. То есть ни с той, ни с другой даты еще не прошло четыре года.

Ранее Байден перепутал двух президентов, сказав, что Си Цзиньпин возглавит Россию.