Песков счел «нелепым курьезом» идею переименовать РФ в Московию

Россия останется Россией, несмотря ни на какие предложения по переименованию ее в Московию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это, наверное, относится к нелепым курьезам, подобные сообщения и подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать», — заметил пресс-секретарь Президента России.

По мнению Пескова, к таким идеям можно относиться «только с улыбкой». «<…> РФ, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией», — уверен он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую изменить в украинском языке официальное название России на Московию. После того, как она набрала предусмотренные законом 25 тыс. голосов, политик поручил изучить этот вопрос Премьер-министру Денису Шмыгалю.

В ответ на это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich.