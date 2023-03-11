Медведев предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил называть Украину Schweinisch Bandera-Reich в ответ на поручение украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию в украинском языке

«Ну, что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» — написал экс-президент России в своем Telegram-канале, используя ставшую для него после начала специальной военной операции на Украине привычной агрессивную риторику.

Поручение Зеленского прокомментировала и официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она увидела в нем «еще одно свидетельство попытки создания из Украины „анти-России“».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую изменить в украинском языке официальное название России на Московию. После того, как она набрала предусмотренные законом 25 тыс. голосов, политик поручил изучить этот вопрос Премьер-министру Денису Шмыгалю.