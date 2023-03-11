Зеленский поручил Премьеру изучить возможность переименования России в Московию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую изменить в украинском языке официальное название России на Московию, а также заменить слова «Российская Федерация» на «Московская Федерация» и «русский» на «московский». Он поручил изучить этот вопрос Премьер-министру Денису Шмыгалю.

Соответствующее поручение Зеленский дал, так как петиция набрала необходимые по закону 25 тыс. голосов. При этом он обратил внимание на то, что гипотетическое переименование требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Теперь украинскому Кабмину предстоит провести «комплексную проработку» вопроса, в том числе и «с привлечением научных учреждений». Шмыгаль должен будет проинформировать о результатах Зеленского и инициатора петиции.

Ранее, в конце 2021 — начале 2022 года, переименовать Россию в Московию предлагали три украинских органа местной власти: Львовский и Ровенский областные Советы, Киевский городской Совет.

Московия — это политико-географическое название Русского государства в западных источниках, употреблявшееся параллельно с этнографическим названием «Руссия» с XV до начала XVIII века. В качестве самоназвания этот латинизм никогда не использовался.