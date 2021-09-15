Песков: Уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе Президента России

Уход на самоизоляцию ничего не меняет в работе Президента РФ Владимира Путина. Круг общения главы государства не сузился, график работы не замедлился. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что глава государства абсолютно здоров и прекрасно себя чувствует. «Скажу так: и Путин, и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая. Эффективность Президента Путина еще выше», — цитирует издание Пескова.

Он также добавил, что Президент делает необходимые тесты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за выявленных в окружении Владимира Путина случаев заболевания коронавирусом он ушел на вынужденную самоизоляцию.