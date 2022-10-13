Песков о словах Зеленского: Россия не имеет привычки стрелять себе в ногу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена в провокационных целях нанести удар по собственной газовой инфраструктуре.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — приводит слова пресс-секретаря Президента РФ ТАСС.



Ранее Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF высказал мнение, что российская сторона сама устраивает диверсии на газопроводах, чтобы обвинить в этом руководство Украины и нанести ответный удар по украинской газотранспортной системе. Таким образом власти РФ будто бы хотят нарушить поставки топлива в Европу и побудить Германию запустить газопровод «Северный поток — 2».

Ранее в результате диверсий на «Северном потоке» и «Северном поток — 2» оба российских трубопровода получили серьезные повреждения. Мощность двух масштабных взрывов достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть доказательства причастности к диверсиям стран Запада. Кроме того, Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ сообщил о попытке украинских властей взорвать трубопровод «Турецкий поток».