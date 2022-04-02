Песков: Россия надеется, что на Украине запретят проявления националистических идей

Москва надеется, что на Украине запретят проявления националистических идей и восстановят позиции русского языка. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому что это русский язык, а потому что на этом языке говорит много миллионов, десятки миллионов жителей Украины, это их язык родной, его нельзя делать вторичным или третичным», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, долгие годы, пользуясь равнодушием властей, нацисты «делали, что хотели». В итоге с западной Украины, «где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза, она стала распространяться по всей стране».

Также, добавил он, Россия надеется, что Украина постепенно станет свободной и в плане информации, позволив своим гражданам выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ. Жители должны самостоятельно составлять мнение о тех или иных событиях, выбирать, что хорошо и что плохо.

«И в результате этого всего мы надеемся вот эти националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать», — подчеркнул Песков.