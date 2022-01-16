Песков: Россия исключает возможность размещения вооружений на Украине

Россия не рассматривает возможность размещения наступательных вооружений на Украине. Однако сказать подобное о США и НАТО невозможно, рассказал в интервью «Эко Москвы» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы со своей стороны исключаем для себя размещение наступательного вооружения там», — подчеркнул он.

По словам Пескова, именно поэтому Россия требует от альянса четких договоренностей по нерасширению на восток и неразмещению вооружений.

Данная тема, напомним, поднималась во время переговоров России и США по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что Российской Федерации необходимы абсолютно точные гарантии того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Он также уверил американскую сторону, что у РФ нет и не может быть планов по нападению на Украину.