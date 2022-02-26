Песков: Российские войска возобновили продвижение на Украине

Президент России Владимир Путин в пятницу днем отдал приказ остановить на Украине продвижение войск в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Сегодня днем движение было возобновлено из-за отказа другой стороны от диалога. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и Президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — рассказал Песков журналистам в субботу.

Как уточнил Песков, в ряде мест во время приостановки продвижения основных сил боевые действия все же продолжались. Столкновения случались с передвижными группами националистов и бандеровцев, использующих легкие автомобили и грузовики с установленными на них ударными средствами.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Он сделал это в видеообращении к гражданам страны. Позднее глава государства назвал ее вынужденной мерой.