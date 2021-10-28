Песков: Решения об обязательной вакцинации от коронавируса в России пока нет

Власти России пока не принимали никаких решений о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние», — констатировал при этом официальный представитель Кремля.

Впрочем, для части россиян вакцинация от коронавируса уже является обязательной. Это касается сотрудников сфер, предполагающих многочисленные контакты с людьми: медицины, образования, торговли. Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли предложили распространить эту меру на всех граждан.

В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом и смертность от него. За последние сутки официально зарегистрировано 40 096 заболевших и 1159 умерших от Covid-19.

Из-за продолжающегося ухудшения эпидемической ситуации по решению Президента РФ Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей стране. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.