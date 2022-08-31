Песков: Решение об увековечении памяти Горбачёва примет Путин или городские власти

Решение об увековечении памяти первого Президента СССР Михаила Горбачева будет принимать Президент России или городские власти. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать», — сказал представитель Кремля.

Ранее политик сообщал, что подробности организации похорон политика станут известны позже. Этот вопрос планируется решить в течение дня.

Горбачёв скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного.