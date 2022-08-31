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Официальная хроника
31 августа 2022  13:39

Песков: Решение об увековечении памяти Горбачёва примет Путин или городские власти

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Решение об увековечении памяти первого Президента СССР Михаила Горбачева будет принимать Президент России или городские власти. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Я не знаю, какие будут приниматься решения, нужно подождать», — сказал представитель Кремля.

Ранее политик сообщал, что подробности организации похорон политика станут известны позже. Этот вопрос планируется решить в течение дня.

Горбачёв скончался вечером 30 августа в возрасте 91 года. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного.

 

 

 

 

#Дмитрий Песков #Михаил Горбачёв
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