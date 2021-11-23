Песков рекомендовал не забегать вперед с вопросами о продлении новогодних каникул

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Не забегать вперед с вопросами о возможном продлении новогодних каникул из-за заболеваемости коронавирусом рекомендовал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время есть определенная динамика по снижению заболеваемости Covid-19.

Песков также добавил, что многие страны мира прикладывают усилия для повышения уровня вакцинации жителей.

О необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции неоднократно напоминал и Президент России Владимир Путин. Глава государства сам привился от ковида, а на днях прошел повторную вакцинацию.

В этом году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января. Первым рабочим днем 2022 года станет 10 января.