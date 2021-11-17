Стало известно, как долго продлятся новогодние каникулы в Татарстане

В этом году новогодние каникулы для жителей Татарстана продлятся 10 дней. Это следует из документов, опубликованных на сайте Правительства РФ и Минтруда РТ.

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Соответствующий документ размещен на сайте Правительства. В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этом году выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно.

Кроме того, Минтруд РТ опубликовал производственный календарь на 2022 год, из которого следует, что в январе 2022 года татарстанцы выйдут на работу после новогодних каникул 10 января. Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней.