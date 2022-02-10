Песков: Разговора с королем Саудовской Аравии в графике Путина нет

В настоящее время в графике Президента России Владимира Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя московского Кремля Дмитрия Пескова.

Информацию об обмене мнениями между Президентом США Джо Байденом и королем Саудовской Аравии об обеспечении стабильности глобальных энергопоставок накануне распространил Белый Дом.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах Путина с руководством Саудовской Аравии, в том числе о продолжении сделки ОПЕК+ после текущего года, Песков подчеркнул: «По ОПЕК+ мы традиционно ничего не анонсируем никогда».

На сегодня в графике главы российского государства стоят переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они пройдут в Москве, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

На 15 февраля у Президента РФ запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Переговоры также пройдут в Москве.