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Политика
8 февраля 2022  16:01

Путин встретится с Президентом Казахстана 10 февраля

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Президент РФ Владимир Путин встретится с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым 10 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время рабочего визита главы республики в Россию стороны планируют обсудить  перспективы развития российско-казахстанских союзнических отношений.

Президенты также во время переговоров уделят внимание вопросам интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальным международным проблемам.

#Владимир Путин #казахстан #переговоры
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