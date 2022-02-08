Путин встретится с Президентом Казахстана 10 февраля
Президент РФ Владимир Путин встретится с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым 10 февраля в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что во время рабочего визита главы республики в Россию стороны планируют обсудить перспективы развития российско-казахстанских союзнических отношений.
Президенты также во время переговоров уделят внимание вопросам интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальным международным проблемам.