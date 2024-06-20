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Песков рассказал, выбрали ли имена подаренным Путину в КНДР собакам
Двум собакам северокорейской породы пхунсан, которых Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил российскому Президенту Владимиру Путину, пока не выбрали кличек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока не назвали. [Президент] принял подарок с признательностью», — ответил представитель Кремля.
Охотничьи собаки были выведены в КНДР, название породы обозначает горы в северном округе Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон), где она и была выведена. Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также сервиз и кортик.
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