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Политика 20 июня 2024 11:53

Песков рассказал, выбрали ли имена подаренным Путину в КНДР собакам

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Двум собакам северокорейской породы пхунсан, которых Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил российскому Президенту Владимиру Путину, пока не выбрали кличек. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не назвали. [Президент] принял подарок с признательностью», — ответил представитель Кремля.

Охотничьи собаки были выведены в КНДР, название породы обозначает горы в северном округе Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон), где она и была выведена. Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также сервиз и кортик.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #КНДР
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