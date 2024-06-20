Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан

Фото: пресс-служба Кремля

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил российскому Президенту Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом передает радио «Голос Кореи».

«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей „Кымсусан“ подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран прогулялись через розарий и сад, обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя странами, а также по защите общих ключевых интересов.

Порода охотничьих собак была выведена в КНДР, их предками являются северокорейские волки. Название породы обозначает горы в северном округе Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон), где она и была выведена, передает РИА Новости.

Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также сервиз и кортик.