Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подарил российскому Президенту Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом передает радио «Голос Кореи».
«Товарищ Ким Чен Ын в саду Резиденции для почетных гостей „Кымсусан“ подарил президенту Путину пару собак национальной породы Северной Кореи пхунсан», — отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран прогулялись через розарий и сад, обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя странами, а также по защите общих ключевых интересов.
Порода охотничьих собак была выведена в КНДР, их предками являются северокорейские волки. Название породы обозначает горы в северном округе Пхунсан (сегодня уезд Кимхёнгвон), где она и была выведена, передает РИА Новости.
Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также сервиз и кортик.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»