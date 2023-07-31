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Глава Нацгвардии Украины заявил, что переданные Турцией «азовцы»* вернутся на передовую
Вернувшиеся из Турции на Украину главари нацбатальона «Азов»* вновь будут участвовать в боевых действиях в составе Нацгвардии. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко, передает ТАСС.
Он утверждал, что никакого запрета на участие переданных Турцией командиров «Азова»* в боевых действиях нет.
«Для меня какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те нет, не существует», – сказал Пивненко.
«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные»,– заявил командующий Нацгвардией.
По его словам, произойти это может очень скоро. Все зависит от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца
* запрещен в РФ и признан террористической организацией
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