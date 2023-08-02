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Путин и Эрдоган договорились о визите Президента России в Турцию
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможность визита российского лидера, а также зерновую сделку, сообщает канцелярия Президента Турции.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — сообщает со ссылкой на заявление РИА Новости.
Дата поездки по-прежнему неизвестна. Однако, как ранее заявлял Эрдоган, он надеется встретить российского коллегу в августе.
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