Путин и Эрдоган договорились о визите Президента России в Турцию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможность визита российского лидера, а также зерновую сделку, сообщает канцелярия Президента Турции.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», — сообщает со ссылкой на заявление РИА Новости.

Дата поездки по-прежнему неизвестна. Однако, как ранее заявлял Эрдоган, он надеется встретить российского коллегу в августе.