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Политика 11 сентября 2024 14:51

Песков рассказал об ответе на удары ВСУ вглубь России

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Решения Запада относительно поставок оружия Украине в очередной раз подтверждают необходимость проведения специальной военной операции и отсутствие ее альтернатив. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Запада на удары ВСУ по территории России.

Он подчеркнул, что сама СВО, по сути, является ответом на все действия Киева.

«И каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Президента России ответил, какие действия США действительно могли бы поспособствовать урегулированию украинского конфликта.

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#Дмитрий Песков
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