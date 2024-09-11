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Политика 11 сентября 2024 14:21

В Кремле рассказали, как США могут поставить точку в украинском конфликте

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Если Соединенные Штаты прекратят использовать Украину в качестве расходного материала, это бы помогло разрешению украинского конфликта. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что одного звонка Президента США для прекращения конфликта, несмотря все заявления Вашингтона, недостаточно.

«Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией», — приводит слова Пескова ТАСС.

Только отказавшись от такой позиции, Штаты смогут приблизить наступление мира, заключил пресс-секретарь Президента России.

#Дмитрий Песков #США #Украина
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