Песков рассказал о реакции Кремля на откровенные заявления Лукашенко о «Вагнере»

Откровенный рассказ Президента Белоруссии Александра Лукашенко о роли, которую он сыграл в остановке мятежа ЧВК «Вагнер», был встречен Кремлем «абсолютно нормально». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Нормально абсолютно», — приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что пока у государства нет четкой позиции о будущем ЧВК в стране. В настоящее время этот вопрос находится на обсуждении.

Выступая с обращением к россиянам 26 июня, Президент РФ Владимир Путин выразил признательность белорусскому коллеге за вклад в мирное урегулирование ситуации. Также он заявил, что исполнит обещание, данное бойцам и командирам частной военной компании: они смогут вернуться к семье, продолжить службу в рядах подразделений Минобороны или уйти в Белоруссию.

Как ранее рассказал Лукашенко, основатель ЧВК Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии.