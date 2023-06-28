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Песков рассказал о реакции Кремля на откровенные заявления Лукашенко о «Вагнере»
Откровенный рассказ Президента Белоруссии Александра Лукашенко о роли, которую он сыграл в остановке мятежа ЧВК «Вагнер», был встречен Кремлем «абсолютно нормально». Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», — приводит его слова ТАСС.
Песков добавил, что пока у государства нет четкой позиции о будущем ЧВК в стране. В настоящее время этот вопрос находится на обсуждении.
Выступая с обращением к россиянам 26 июня, Президент РФ Владимир Путин выразил признательность белорусскому коллеге за вклад в мирное урегулирование ситуации. Также он заявил, что исполнит обещание, данное бойцам и командирам частной военной компании: они смогут вернуться к семье, продолжить службу в рядах подразделений Минобороны или уйти в Белоруссию.
Как ранее рассказал Лукашенко, основатель ЧВК Евгений Пригожин уже находится в Белоруссии.
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