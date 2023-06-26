Путин — бойцам «Вагнера»: Вы должны сделать выбор воинов, осознавших свою ошибку

Президент России Владимир Путин заявил, что исполнит обещание, данное бойцам ЧВК «Вагнер», учавствовавшим в попытке мятежа. Они будут выбирать свое будущее сами — смогут вернуться к семье, продолжить службу в подразделениях Минобороны или уйти в Белоруссию.

«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — заявил он в видеообращении к гражданам страны.

Отдельно Владимир Путин поблагодарил Президента Белоруссии Александра Лукашенко за вклад в мирное урегулирование ситуации.

«Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – заключил глава государства.