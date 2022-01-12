Песков рассказал, что Путин и Шольц не планируют встретиться в январе

Контакты Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца пройдут позднее с учетом эпидобстановки по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского главы государства Дмитрия Пескова.

«В январе таких планов нет», — отметил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что опасений по поводу прерывания диалога двух стран на высшем уровне нет.

«Германия — очень важный наш партнер, мы заинтересованы в развитии наших двусторонних отношений», — подчеркнул представитель Кремля.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря прошлого года. В конце того же месяца он и Путин провели первый телефонный разговор.

Ранее газета Bild, ссылаясь на неназванные источники, сообщала, что Олаф Шольц намерен встретиться с Владимиром Путиным в первый месяц нового года.