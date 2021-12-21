Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главными темами обсуждения стали долгосрочные гарантии безопасности со стороны НАТО, а также ситуация с невыполнением Киевом минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», — отмечается в сообщении.

В том числе стороны обменялись комментариями по проекту договора России и США по гарантиям безопасности, а также о мерах безопасности России и государств — членов НАТО.

Владимир Путин выразил надежду, что по всем поставленным РФ вопросам состоятся серьезные обсуждения.

Также Президент России отметил, что Киев по-прежнему не соблюдает минские соглашения. Вопрос был затронут по просьбе Олафа Шольца.

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года — что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в „нормандском“ формате», — отметили в Кремле.

В заключение стороны договорились о продолжении обсуждений по этим и другим темам, касающимся как двусторонней, так и международной повестки.