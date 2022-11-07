Песков: Путин проведет отдельное мероприятие о поддержке мобилизованных

Встреча с людьми по поводу поддержки мобилизованных станет отдельным мероприятием в графике Президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — уточнил он.

Ранее Президент отметил, что планирует пообщаться с людьми, чтобы получить обратную связь по мерам поддержки мобилизованных граждан. Также на встрече с губернатором Тверской области он рассказал, что около 80 тыс. призывников уже находятся в зоне проведения специальной военной операции.