Путин планирует встретиться с семьями мобилизованных

Президент Владимир Путин планирует встретиться с россиянами, чтобы получить обратную связь по мерам поддержки мобилизованных. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщает ТАСС.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал он.

Путин попросил главу региона обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных, чтобы собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — сказал он. Руденя заверил, что поручение будет исполнено.

Во время рабочей поездки в регион Путин также осмотрел туристический кластер «Волжское море».