Песков: Путин пока не сообщал о решении баллотироваться в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не сообщал, будет ли он баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

«Еще остается три года до выборов. Мы знаем, что [Президент РФ Владимир] Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — приводит слова официального представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков заметил, что темы транзита власти в стране «на рабочем уровне» и в повестке дня сейчас нет. «Работать надо, дел много», — подчеркнул он, упомянув о большом числе вызовов и проблем, связанных в том числе с пандемией коронавируса Covid-19.

Кроме того, представитель Кремля заметил, что Путин в свое время обязательно выскажет свои предпочтения относительно возможного преемника, «и наверняка он этого кого-то порекомендует». «Но Президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дмитрий Песков рассказал о жесткой, но миролюбивой позиции Владимира Путина относительно Запада, а также о конструктивном и очень деловом тоне переговоров с Президентом США Джо Байденом.