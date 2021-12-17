Конструктивный и очень деловой тон: Песков охарактеризовал общение Путина и Байдена

У президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было не так много возможностей пообщаться, разговор между ними уважительный. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал в эфире канала RTVI.

«Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья, они все-таки не так много еще общались», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков пояснил, что Путин и Байден ранее встречались на международных мероприятиях, но возможностей пообщаться было не так много.

«Одно дело — говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое — сильно не соглашаться в чем-то друг с другом», — подчеркнул представитель Кремля.

Существует очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по важным вопросам, отметил Песков.

«Путин говорил о наших „красных линиях“, о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать „красные линии“», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Он сказал, что при этом атмосфера между президентами остается деловой и уважительной.

«По крайней мере, можно сказать, что Путину и Байдену говорить комфортно, в том плане, что они доводят друг до друга позицию, говорят о проблеме и дают четкий ответ: да или нет», — резюмировал Песков.