Песков: Путин занимает по отношению к Западу жесткую, но миролюбивую позицию

Президент России занимает по отношению к Западу жесткую, но миролюбивую позицию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире канала RTVI.

«Поэтому [из-за попыток НАТО двигаться в сторону России] Путин занимает такую с одной стороны жесткую позицию, но с другой стороны весьма последовательную и миролюбивую», — отметил представитель Кремля.

Он назвал очень конструктивным предложение российского Президента выйти на некие гарантии, обеспечивающие безопасность.

«Это предложение, которое способно оградить нас от той напряженности, которая возникла сейчас вообще на европейском континенте из-за украинской истории», — резюмировал Песков.