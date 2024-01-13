Песков: Путин обязательно побывает в Якутии

Президент России Владимир Путин обязательно побывает в Республике Саха (Якутии). Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (фрагмент видео опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина).

На завершающейся неделе глава государства совершил двухдневную рабочую поездку по Дальнему Востоку, посетив Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Изначально предполагалось, что Путин побывает и в Якутии, но поездку пришлось отменить из-за нелетной погоды.

«Вы же понимаете, он (Президент РФ — прим. Т-и) же не привык, что погода меняет его планы. Она может их отложить, сдвинуть вправо, но поменять не может», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков заверил: «И так же, как он в итоге приехал на Чукотку, я не сомневаюсь, что он в итоге еще раз приедет в Якутию».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин приехал в столицу Чукотки Анадырь по еще не открытому официально зимнику.