Путин назвал Дегтярева «следующим после господа» в сдерживании роста цен на яйца

Президент России Владимир Путин шуткой оценил рассказ о мерах, принятых в Хабаровском крае для сдерживания цен на яйца.

Акционер местной птицефабрики отметила, что больше года назад на предприятии произошла вспышка птичьего гриппа. Однако, несмотря на это, уже в декабре удалось добиться производства 25 млн яиц и сохранить самую низкую цену на них в регионе. Достигнуть этого, уверена она, удалось «с божьей помощью и с верой губернатора» Михаила Дегтярева.

«Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за господом в иерархии», — заметил Путин на встрече с предпринимателями ДФО.

Ранее Президент рассказал об ошибке властей, которая привела к росту цен на яйца в России.